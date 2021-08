Calciomercato | Psg Pochettino ' Messi? La società sta lavorando'

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Adesso il @PSG_inside sogna concretamente l’arrivo di #Messi: già avviati i primi contatti - DiMarzio : Il @PSG_inside e il sogno #Messi: contatti anche in giornata, si lavora per arrivare alla chiusura - SkySport : Messi, rottura con il Barcellona: e ora? La FOTO con #Neymar e i giocatori del #PSG #SkyCalciomercato #Messi… - interistadoc_ : RT @DiMarzio: #Psg | #Pochettino su #Messi: 'Analizziamo le varie possibilità sul mercato e Leo è una di queste' - DiMarzio : #Psg | #Pochettino su #Messi: 'Analizziamo le varie possibilità sul mercato e Leo è una di queste' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Psg

La vigilia dell'esordio nella Ligue 1 2021/22 delè l'occasione per parlare die della trattativa per portare in Francia Lionel Messi. 'Quando parli di giocatori di questo valore, ...Poi si parla di Messi ale diventa tutto molto complicato. Detto ciò resta la grande amarezza e ... Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE ...Il giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato, ha parlato del futuro di Lionel Messi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ...Leo Messi sarebbe pronto ad approdare al PSG, il calciatore argentino dopo la rottura con il Barcellona potrebbe firmare presto per i francesi. Alfredo Pedullà, esperto di mercato Sportitalia, ...