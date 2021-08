Calciomercato Napoli, Insigne incontra Spalletti: la volontà del capitano (Di venerdì 6 agosto 2021) Lorenzo Insigne è il nodo principale del Calciomercato del Napoli. Il capitano ha incontrato Spalletti esprimendo la sua volontà: le ultime. Il capitano azzurro incontra il mister Spalletti (via Getty Images)Il Calciomercato del Napoli è in una fase di stallo. Infatti gli azzurri ancora devono chiudere nessun colpo, nè in entrata nè in uscita, visto che De Laurentiis aspetta la cessione di uno dei top player in rosa. Inoltre aleggia un misterioso silenzio intorno al futuro di Lorenzo ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 6 agosto 2021) Lorenzoè il nodo principale deldel. Ilhatoesprimendo la sua: le ultime. Ilazzurroil mister(via Getty Images)Ildelè in una fase di stallo. Infatti gli azzurri ancora devono chiudere nessun colpo, nè in entrata nè in uscita, visto che De Laurentiis aspetta la cessione di uno dei top player in rosa. Inoltre aleggia un misterioso silenzio intorno al futuro di Lorenzo ...

