Calciomercato Milan – Caldara al Venezia | oggi le visite mediche

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, vicina la cessione di #Hauge all’@Eintracht - DiMarzio : #Calciomercato | Decisivo l'incontro di oggi: il @VeneziaFC_IT ha trovato l'accordo col @acmilan per l'arrivo di… - DiMarzio : #Calciomercato | @VeneziaFC_IT, incontro con il @acmilan per il prestito di Caldara - ninoacm : RT @MilanNewsit: Sky - Milan, settimana prossima appuntamento col Chelsea per Bakayoko - pccpla : RT @cmdotcom: #Bakayoko, tutte le strade portano in A: sfida #Napoli-#Milan, la verità sulla #Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Ilè sempre più dell'idea di non cedere Pobega a titolo definitivo in questa finestra di mercato. Tommaso sta ben impressionando in questo precampionato e potrebbe andare via in prestito solo nell'...Come dicevamo, il giocatore è stato accostato al. La notizia è stata lanciata soltanto ieri dal Corriere dello Sport . La dirigenza rossonera avrebbe già sondato gli agenti dello svizzero, che ...Il Milan potrebbe approfittare della caotica situazione in casa Inter, vista la spinosa questione riguardante Romelu Lukaku ...Il tecnico gradisce il profilo dello sloveno, ma il mercato è fermo e il giocatore ha un rapporto prezzo/età non proprio allettante per la ...