Calciomercato Milan | alla ricerca del trequartista | è sfida a tre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ilprosegue il suopuntando un sostituto dell’ormai nerazzurro Calhanoglu nel ruolo di. Il ritorno di Brahim Diaz è stato sicuramente un colpo importante per i rossoneri, i quali vogliono però coprirsi con un altro elemento in quel ruolo, considerando le tre competizioni stagionali. Sono diversi i nomi circolati nelle ultime ore, pronti a dare nuova linfa al reparto offensivo della squadra di Pioli. Sempre ricorrente è la voce che vede Ilicic in rossonero, come anche quella di Tadic. Al momento, però, secondo quanto riportato da.com, tre sono i calciatori in lizza per prendere ...