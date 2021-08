Calciomercato Juventus, svolta Pjanic | Doppio ‘regalo’ da Barcellona! (Di venerdì 6 agosto 2021) La Juventus non smette di pensare al ritorno di Miralem Pjanic: novità da Barcellona, nuova formula per l’affare Meno di un mese alla chiusura del Calciomercato estivo e la Juventus… L'articolo Calciomercato Juventus, svolta Pjanic Doppio ‘regalo’ da Barcellona! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 6 agosto 2021) Lanon smette di pensare al ritorno di Miralem: novità da Barcellona, nuova formula per l’affare Meno di un mese alla chiusura delestivo e la… L'articolodaè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

DiMarzio : . @juventusfc, il punto sul centrocampo: priorità #Locatelli, ma spunta l'idea #Tchouaméni - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato il vertice tra la @juventusfc e l'agente di @PauDybala_JR: si discuterà il contratto i… - DiMarzio : #Atalanta | Sempre più vicino l'arrivo di #Demiral dalla #Juventus - AngeloCirrotto3 : La #juventus ingaggia a titolo definitivo Angelo #Cirrottola, classe '07 dal #Bari. Contratto Triennale. Nel pomeri… - ShootersykEku : #Pjanic non è un affare x la #Juve,ma lottare x non andare in B... -