Calciomercato Juventus, l’addio di Messi favorisce il nuovo super scambio (Di venerdì 6 agosto 2021) l’addio di Messi da casa Barcellona ha clamorosamente rilanciato le idee di Calciomercato del Barcellona coinvolgendo così anche i piani per l’attacco della stessa Juventus. Tante stagioni condite da trofei e vittorie per la Pulce argentina che, adesso, ha deciso di salutare per provare una nuova esaltante esperienza altrove. Un addio che coinvolgerebbe anche il futuro di Paulo Dybala, come riferito oggi da Calciomercatoweb.it, l’altro argentino (bianconero) per il quale proprio il Barcellona avrebbe deciso di puntare come post Messi per il futuro. Tutto dipenderà dall’esito della ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 6 agosto 2021)dida casa Barcellona ha clamorosamente rilanciato le idee didel Barcellona coinvolgendo così anche i piani per l’attacco della stessa. Tante stagioni condite da trofei e vittorie per la Pulce argentina che, adesso, ha deciso di salutare per provare una nuova esaltante esperienza altrove. Un addio che coinvolgerebbe anche il futuro di Paulo Dybala, come riferito oggi daweb.it, l’altro argentino (bianconero) per il quale proprio il Barcellona avrebbe deciso di puntare come postper il futuro. Tutto dipenderà dall’esito della ...

Advertising

DiMarzio : . @juventusfc, il punto sul centrocampo: priorità #Locatelli, ma spunta l'idea #Tchouaméni - DiMarzio : #Calciomercato | Programmato il vertice tra la @juventusfc e l'agente di @PauDybala_JR: si discuterà il contratto i… - DiMarzio : #Atalanta | Sempre più vicino l'arrivo di #Demiral dalla #Juventus - Cucciolina96251 : RT @tabellamercatob: Aggiornamento #Calciomercato #SerieB /2 Terzo rinforzo per il #Cosenza In prestito dalla #Juventus #U23 anche il porti… - tabellamercatob : Aggiornamento #Calciomercato #SerieB /2 Terzo rinforzo per il #Cosenza In prestito dalla #Juventus #U23 anche il po… -