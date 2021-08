Calciomercato Inter, c’è già il nome per il dopo Lukaku: è Edin Dzeko il preferito di Inzaghi ma non solo… (Di venerdì 6 agosto 2021) La trattativa che dovrebbe portare Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea è ormai da tutti data per fatta. Il centravanti belga, dopo due anni a Milano riabbraccerà la Premier League e una squadra che gli garantirà un contratto monstre di oltre 15 milioni di euro netti a stagione. Ora però nella sede nerazzurra si potrebbe aprire L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) La trattativa che dovrebbe portare Romeludall’al Chelsea è ormai da tutti data per fatta. Il centravanti belga,due anni a Milano riabbraccerà la Premier League e una squadra che gli garantirà un contratto monstre di oltre 15 milioni di euro netti a stagione. Ora però nella sede nerazzurra si potrebbe aprire L'articolo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter: non solo #Zapata, si pensa a un altro attaccante: ripresi i contatti con il #Sassuolo per… - Fantacalcio : Calciomercato Inter: via anche De Vrij, tutta colpa di Raiola - Gazzetta_it : Chelsea pronto a salire a 120 milioni per Lukaku. Domani il contatto con l'Inter - AleTanzini : A breve l'ufficialità ?? #Messi-#Inter #pezzealculo #calciomercato - mr_kubra : RT @internewsit: Lukaku, Inter chiede solo cash. Chelsea vuole provare altra strada - Sky - -