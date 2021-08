Advertising

Gazzetta_it : Stadi, il Governo rivede il decreto: sì al 50% con posti a scacchiera - repubblica : La Serie A sorride: via libera del governo alla riapertura degli stadi al 50% - FirenzePost : Calcio: stadi pieni al 50%, la soddisfazione di Dal Pino, presidente lega serie A - Dalla_SerieA : Riapertura stadi, ok del Governo al 50% effettivo della capienza: tifosi seduti ‘a scacchiera’ -… - infoitsport : Decreto stadi, ora il calcio può finalmente sorridere -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio stadi

... che ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro del governo definendo il provvedimento di aprire glifino al 50% una buona notizia per il: ' Sono soddisfatto di come il Governo abbia ...COVID RIAPERTURA - Il Consiglio dei Ministri ha accontentato il mondo del. Come riporta l'Ansa, ci sarà una presenza effettiva del pubblico al 50% con modalità a scacchiera e con Green ...di riavere al più presto i nostri stadi pieni, il riempimento a scacchiera ci permetterà un avvio di stagione con un 50% effettivo. Ringraziamo il Governo per questa decisione, ora dobbiamo con ...Sport sì, ma con il Green pass. Dal calcio alla pallavolo, dal basket all’atletica. Da oggi cui vuole il certificato verde anche per fare attività sportiva o assistere alle gare. Così, al debutto dome ...