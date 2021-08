Calcio femminile, Olimpiadi Tokyo: Canada-Svezia 4-3 d.c.r, decisivo il penalty di Julia Angela Grosso (Di venerdì 6 agosto 2021) All’International Stadium di Yokohama è calato il sipario sul torneo olimpico di Calcio femminile. Il rettangolo verde giapponese è stato teatro della sfida per la medaglia d’oro tra la Svezia e il Canada. Ebbene, sono state le canadesi a trionfare al termine di un confronto molto lottato il cui epilogo è stato ai calci di rigore. I tempi regolamentari, infatti, si erano conclusi sul punteggio di 1-1. Le svedesi erano passate per prime in vantaggio con Blackstenius, su assist di Asllani, facendo valere una superiorità in termini di gioco e di intensità. Nella ripresa, con carattere e determinazione, le nordamericane sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) All’International Stadium di Yokohama è calato il sipario sul torneo olimpico di. Il rettangolo verde giapponese è stato teatro della sfida per la medaglia d’oro tra lae il. Ebbene, sono state le canadesi a trionfare al termine di un confronto molto lottato il cui epilogo è stato ai calci di rigore. I tempi regolamentari, infatti, si erano conclusi sul punteggio di 1-1. Le svedesi erano passate per prime in vantaggio con Blackstenius, su assist di Asllani, facendo valere una superiorità in termini di gioco e di intensità. Nella ripresa, con carattere e determinazione, le nordamericane sono ...

