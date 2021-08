Calcio femminile | Olimpiadi Tokyo | Canada campione | ancora di rigore! Piange la Svezia

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ilfesteggia,di rigore. Ma questa volta l’esultanza vale oro, un oro poco immaginabile all’inizio del torneo didelledi. Ma le ragazze di Bev Priestman sono, sorprendentemente e meritatamente,sse a cinque cerchi. Perché questo titolo è arrivato dopo tre successi dal dischetto, ma battendo tre favorite per il massimo alloro: al Brasile e agli Stati Uniti si aggiunge lain finale, passata in vantaggio nel primo tempo ma che ha visto sfumare per la seconda volta consecutiva il successo (ko con la Germania nel 2016) a ...

Il Canada ha vinto l'oro nel calcio femminile con il rigore decisivo segnato da Grosso. La nazionale di calcio femminile canadese vince con l'oro olimpico con l'ultimo rigore calciato da Grosso.

