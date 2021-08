Calcio, domani speciale di Rai Sport per i 100 anni della nascita di Nando Martellini (video) (Di venerdì 6 agosto 2021) È stata una delle voci più familiari del nostro Calcio. Piena un gradino al di sotto di quella, leggendaria, di Nicolò Carosio. Parliamo di Nando Martellini, di cui ancora ricordiamo il triplice «campioni del mondo» urlato dopo la vittoria italiana al Mundial spagnolo del 1982. domani il telecronista avrebbe compiuto cento anni. Era infatti nato a Priverno, in provincia di Latina, il 7 agosto 1921. Una ricorrenza non passata inosservata nel palinsesto di RaiSport + HD (canale 57 del digitale terrestre) che per l’occasione gli dedicherà uno speciale con dentro gli eventi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) È stata una delle voci più familiari del nostro. Piena un gradino al di sotto di quella, leggendaria, di Nicolò Carosio. Parliamo di, di cui ancora ricordiamo il triplice «campioni del mondo» urlato dopo la vittoria italiana al Mundial spagnolo del 1982.il telecronista avrebbe compiuto cento. Era infatti nato a Priverno, in provincia di Latina, il 7 agosto 1921. Una ricorrenza non passata inosservata nel palinsesto di Rai+ HD (canale 57 del digitale terrestre) che per l’occasione gli dedicherà unocon dentro gli eventi ...

