Calciatrice della Juventus scherza sugli occhi a mandorla, “lapidata” per razzismo e costretta alle scuse (Di venerdì 6 agosto 2021) Uno scherzo, una goliardata? No, razzismo, secondo il politicamente corretto che ormai impera. Al punto da costringere la Juventus ad esprimere le sue “più sentite scuse per il post social che ieri è stato letto come contenuto discriminatorio dal punto di vista razziale”. Il riferimento è alla foto, pubblicata sul profilo Twitter ufficiale della Juventus femminile, in cui la giocatrice Cecilia Salvai fa gli occhi a mandorla con un cappellino a forma di cono in testa e un emoticon che ride, riproducendo la stessa immagine. Il post della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Uno scherzo, una goliardata? No,, secondo il politicamente corretto che ormai impera. Al punto da costringere laad esprimere le sue “più sentiteper il post social che ieri è stato letto come contenuto discriminatorio dal punto di vista razziale”. Il riferimento è alla foto, pubblicata sul profilo Twitter ufficialefemminile, in cui la giocatrice Cecilia Salvai fa glicon un cappellino a forma di cono in testa e un emoticon che ride, riproducendo la stessa immagine. Il post...

SecolodItalia1 : Calciatrice della Juventus scherza sugli occhi a mandorla, “lapidata” per razzismo e costretta alle scuse… - Geronimissimooo : @simondritt Pensa che invece c'è gente che dà loro ragione e 'pretende' le scuse della calciatrice!!! Robe da matti!!! - porompoebasta : @calosauce @SCUtweet appunto. tu vedi in quella foto della calciatrice la volontà di offendere? davvero tu la vedi? - tackleduro : RT @duppli: Il gesto spensierato della giocatrice della Juventus Woman che scatena la valanga indignata mostra come discriminazione e razzi… - duppli : Il gesto spensierato della giocatrice della Juventus Woman che scatena la valanga indignata mostra come discriminaz… -