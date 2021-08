Busà: 'L'unica medaglia che non tengo solo per me'. E poi: 'Oro nella 4x100? Nooo grandi!' (Di venerdì 6 agosto 2021) Luigi Busà scopre dell'oro conquistato da Jacobs e compagni nella staffetta 4x100 mentre, intervistato, ringrazia tutto il suo staff per la sua vittoria e dedica la medaglia e il gradino più alto del ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 6 agosto 2021) Luigiscopre dell'oro conquistato da Jacobs e compagnistaffettamentre, intervistato, ringrazia tutto il suo staff per la sua vittoria e dedica lae il gradino più alto del ...

Advertising

annamarone : RT @RobertoRedSox: Vediamo se ho capito. Il Karate non esisteva alle #Olimpiadi fino a #Tokyo2020 L’azzurro Luigi Busà vince una medaglia… - pisa6595 : RT @RobertoRedSox: Vediamo se ho capito. Il Karate non esisteva alle #Olimpiadi fino a #Tokyo2020 L’azzurro Luigi Busà vince una medaglia… - Luca80093108 : RT @RobertoRedSox: Vediamo se ho capito. Il Karate non esisteva alle #Olimpiadi fino a #Tokyo2020 L’azzurro Luigi Busà vince una medaglia… - stefanofantuzzi : RT @RobertoRedSox: Vediamo se ho capito. Il Karate non esisteva alle #Olimpiadi fino a #Tokyo2020 L’azzurro Luigi Busà vince una medaglia… - Lucia07129120 : RT @RobertoRedSox: Vediamo se ho capito. Il Karate non esisteva alle #Olimpiadi fino a #Tokyo2020 L’azzurro Luigi Busà vince una medaglia… -