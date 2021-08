Busà in semifinale nel karate: medaglia sicura per l'Italia (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - E' record assoluto di medaglie alle Olimpiadi per l'Italia. Nel karate, specialità kumite 75 kg, Luigi Busà è in semifinale e quindi, non essendo prevista la finale per il terzo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - E' record assoluto di medaglie alle Olimpiadi per l'. Nel, specialità kumite 75 kg, Luigiè ine quindi, non essendo prevista la finale per il terzo ...

Eurosport_IT : Luigi Busa va in semifinale e ci regalerà un'altra medaglia! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam |… - sportface2016 : +++LUIGI #BUSA' VOLA IN SEMIFINALE NEL KARATE, MEDAGLIA ASSICURATA PER LUI: E' LA NUMERO 37 PER L'ITALIA, BATTUTO I… - ItaliaTeam_it : GIGIIIIIIIIIII! ?????? Il Gorilla di Avola Luigi Busà in semifinale nel kumite -75 kg! #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - chiarandreella : RT @sportface2016: +++LUIGI #BUSA' VOLA IN SEMIFINALE NEL KARATE, MEDAGLIA ASSICURATA PER LUI: E' LA NUMERO 37 PER L'ITALIA, BATTUTO IL REC… - esserequi : adesso c’è la semifinale di Busà ma a voi non fotte un cazzo e fate vedere gare di atletica in cui l’italia non c’è #giochiolimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Busà semifinale Busà in semifinale nel karate: medaglia sicura per l'Italia TOKYO (Giappone) - E' record assoluto di medaglie alle Olimpiadi per l'Italia. Nel karate, specialità kumite 75 kg, Luigi Busà è in semifinale e quindi, non essendo prevista la finale per il terzo posto, è sicuro di vincere almeno una medaglia che sarà la numero 37 della spedizione azzurra. Un record assoluto che supera ...

Risultati Karate/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Italia, Luigi Busà in semifinale RISULTATI KARATE OLIMPIADI TOKYO 2020: BUSA' E' IN SEMIFINALE! Nuovi risultati del karate alle Olimpiadi Tokyo 2020 e Italia che può sorridere grazie a Luigi Busà nel torneo di Kumite maschile categoria 75kg . L'atleta azzurro, dopo il successo su ...

