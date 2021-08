Buongiorno dalla Borsa 6 agosto 2021

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 6 agosto 2021) (Tele) – A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,78%, a 35.064,25 punti; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 15.181,64 punti. Tokyo conclude in progresso dello 0,33%, archiviando la sessione a 27.820 punti. Si è mossa in territorio negativo Shenzhen, in ribasso dello 0,79%, archiviando la giornata a 14.872,2 punti. Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia; nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; deludente Parigi, che si ...