Buccino | scontro frontale auto-moto | grave un militare dell’esercito italiano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Resta ricoverato in prognosi riservata presso il nosocomio dell’ospedale di Oliveto Citra, un giovanein servizio presso la caserma di Persano, rimastomente ferito in un incidente stradale avvenuto in località Sarnese, nel territorio del comune di, mentre era alla guida di unacicletta. Il, residente a San Gregorio Magno, stava facendo rientro a casa a bordo della suaquando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei ...