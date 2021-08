Bryan Adams firma le foto del Calendario Pirelli 2022 (Di sabato 7 agosto 2021) Life&People.it Sta per tornare il tradizionale appuntamento con il Calendario Pirelli, che per il 2022 sarà curato dal fotografo Bryan Adams, 48esima edizione di una tradizione e storia iniziata nel 1964. Una rivoluzione artistica di Bryan Adams: il Calendario Pirelli 2022 si intitola “On The Road” La nuova edizione del prodotto vedrà ritratti grandi talenti del mondo della musica che Adams ha scattato tra Los Angeles e Capri. Un viaggio, il suo, capace di unire artisti di ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 7 agosto 2021) Life&People.it Sta per tornare il tradizionale appuntamento con il, che per ilsarà curato dalgrafo, 48esima edizione di una tradizione e storia iniziata nel 1964. Una rivoluzione artistica di: ilsi intitola “On The Road” La nuova edizione del prodotto vedrà ritratti grandi talenti del mondo della musica cheha scattato tra Los Angeles e Capri. Un viaggio, il suo, capace di unire artisti di ...

GiosueGiacomel : Ieri una ragazza al mare mi ferma per dirmi che secondo lei ero uguale a JJ di Outer Banks, oggi mentre cenavo mi p… - radiokemonia : Stai ascoltando: Bryan Adams-Please Forgive Me La musica anni 80 solo su - periodicodaily : Calendario Pirelli 2022 con gli scatti di Bryan Adams - Periodico Daily #pirelli #calendariopirelli #bryanadams… - elisadalbosco : RT @elisadalbosco: Calendario Pirelli, le prime foto di backstage di «The Cal» firmato Bryan Adams - infoitcultura : 'On the Road', il calendario Pirelli 2022 a firma Bryan Adams. L'INTERVISTA -