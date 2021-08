Brusaferro | sale incidenza | tutte le regioni a rischio moderato

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il presidente dell'Iss Silvioha fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Italia."L'settimanale continua a crescere, siamo 68,lesono classificate a ...

Il presidente dell'Iss Silvioha fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Italia."L'incidenza settimanale continua a crescere, siamo 68, tutte le regioni sono classificate a rischio epidemico moderato - ha ...La curva dei contagiancora. L'Europa con i colori dell'epidemia diventa più scura. Ma il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvioè cautamente ottimista: 'La crescita è più limitata rispetto ...Milano, 6 ago. (askanews) - Il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica in ...Frena la crescita dei contagi di coronavirus oggi in Italia, dove la variante Delta è ancora prevalente. La conferma arriva dal presidente dell’Istituto superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, dura ...