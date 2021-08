Bruno Tabacci, le dimissioni a metà dopo la polemica sull'assunzione del figlio: altra rovinosa figuraccia (Di venerdì 6 agosto 2021) Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, ha rimesso nelle mani del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, la delega allo Spazio e all'Aerospazio. Si è dimesso? Non proprio. Draghi, infatti, pur prendendo atto dell'irrevocabilità della decisione di Tabacci, gli ha confermato fiducia e stima, invitandolo a proseguire nel lavoro di delegato al coordinamento della politica economica e alla programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale e di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il motivo dell'addio alla delega? L'evidente conflitto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,, ha rimesso nelle mani del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, la delega allo Spazio e all'Aerospazio. Si è dimesso? Non proprio. Draghi, infatti, pur prendendo atto dell'irrevocabilità della decisione di, gli ha confermato fiducia e stima, invitandolo a proseguire nel lavoro di delegato al coordinamento della politica economica e alla programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale e di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il motivo dell'addio alla delega? L'evidente conflitto di ...

Advertising

davidallegranti : Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, ha rimesso nelle mani del Presidente del Consiglio… - RobertoZucchi11 : - actarus1070 : RT @Libero_official: #Tabacci lascia la delega allo Spazio e all'Aerospazio dopo la polemica sul figlio assunto in Leonardo - PierreDBorrelli : RT @Libero_official: #Tabacci lascia la delega allo Spazio e all'Aerospazio dopo la polemica sul figlio assunto in Leonardo - PallaCarlo : RT @Libero_official: #Tabacci lascia la delega allo Spazio e all'Aerospazio dopo la polemica sul figlio assunto in Leonardo -