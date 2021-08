(Di venerdì 6 agosto 2021) Unio di seconda classe, Giuseppe Gelsomino, è stato trovatoStaffetta ormeggiata alla base navale di, ucciso da un colpo d’arma da fuoco secondo il primo esame del personale del 118. Lo rende noto la-ComandoSud di Taranto, precisando che l’arma è stata rinelle immediate vicinanze del. Sono in corso gli accertamenti per individuare le dinamiche dell’accaduto. I familiari sono stati avvisati. Il capo di Stato Maggiore ...

Advertising

dariodriu : Nessun problema. Le forze armate faranno chiarezza come sempre. ??? Colpo d'arma da fuoco, militare trovato morto s… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Brindisi, un militare morto a bordo di una nave della Marina. Trovata una pistola accanto al corpo - fattoquotidiano : Brindisi, un militare morto a bordo di una nave della Marina. Trovata una pistola accanto al corpo - StefaniaFalone : RT @HuffPostItalia: Colpito da un'arma da fuoco: marinaio trovato morto su nave militare a Brindisi - Telebari : Colpo d'arma da fuoco, militare trovato morto su nave della Marina ormeggiata a Brindisi - #Bari #Notizie -… -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi militare

- Tragedia nella base della Marinadi. Un21enne di Foggia, in ferma volontaria per un anno, in servizio presso la Stazione navale della Marinadi, si è suicidato sparandosi un colpo con la ......in mattinata a a bordo della nave Staffetta ormeggiata alla base navale di, ucciso da un colpo d'arma da fuoco secondo il primo esame del personale del 118. Lo rende noto la Marina-...Tragedia alla base navale di Brindisi, dove un giovane marinaio di seconda classe è stato trovato morto a bordo della nave Staffetta della Marina. A renderlo noto è stata la Marina Militare-Comando Ma ...BRINDISI- Tragedia nella base della Marina Militare di Brindisi. Un militare 21enne di Foggia, in ferma volontaria per un anno, in servizio presso la Stazione navale della Marina [...] ...