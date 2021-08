Boxe, Olimpiadi Tokyo. La Cruz vince nei massimi, secondo oro dopo Rio. Li-Price nei medi donne, sfida infinita Cruz-Davis nei leggeri uomini (Di venerdì 6 agosto 2021) Terzultimo giorno di pugilato alle Olimpiadi di Tokyo 2021, con i vari tornei che sono oramai alle battute finali. Quest’oggi è stato il turno della finale dei pesi massimi, che ha concesso a Julio Cesar La Cruz di poter scrivere una pagina di storia di questo sport vincendo due medaglie d’oro in due differenti categorie di peso, il settimo della storia. Il cubano, che per anni è stato un’icona dei pesi mediomassimi tanto da vincere la medaglia d’oro ai Giochi di Rio 2016 e ben quattro titoli mondiali, ha sconfitto in maniera unanime il ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Terzultimo giorno di pugilato alledi2021, con i vari tornei che sono oramai alle battute finali. Quest’oggi è stato il turno della finale dei pesi, che ha concesso a Julio Cesar Ladi poter scrivere una pagina di storia di questo sportndo due medaglie d’oro in due differenti categorie di peso, il settimo della storia. Il cubano, che per anni è stato un’icona dei pesitanto dare la medaglia d’oro ai Giochi di Rio 2016 e ben quattro titoli mondiali, ha sconfitto in maniera unanime il ...

