Borsa:Asia chiude in contrastata,timori su ripresa economica (Di venerdì 6 agosto 2021) Le Borse Asiatiche chiudono contrastate con gli investitori che temono un rallentamento della crescita economica a causa dell'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus. I mercati si ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Le Borsetiche chiudono contrastate con gli investitori che temono un rallentamento della crescitaa causa dell'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus. I mercati si ...

Borse, a Wall Street come in Europa aria di record L'indice MSCI AC Asia arretra dello 0,3%, zavorrato dalle blue chip cinesi, in calo dello 0,6% circa. Hong Kong arretra dello 0,5%. L'indice Nikkei della borsa del Giappone è poco mosso. LIVELLI ...

Borse asiatiche in rosso. Tokyo tiene e chiude in positivo Giornata no per i mercati asiatici, che hanno continuato a scontare le preoccupazioni per la diffusione del Covid-19, evidenziando prudenza anche ...

L'indice MSCI AC Asia arretra dello 0,3%, zavorrato dalle blue chip cinesi, in calo dello 0,6% circa. Hong Kong arretra dello 0,5%. L'indice Nikkei della borsa del Giappone è poco mosso.