Borsa | Milano +1 | 3% stacca Europa dopo l' avvio Wall Street

(Di venerdì 6 agosto 2021) Piazza Affari prosegue nella sua corsa e si dimostra di gran lunga lameglio intonata del Vecchio continente.i dati macroeconomici dagli Stati Uniti, in particolare i posti di lavoro ...

lievita dell'1,21% alle 16.00 e scambia in utile a 25.976,05 punti. 06 - 08 - 2021 04:00Piazza Affari prosegue nella sua corsa e si dimostra di gran lunga lameglio intonata del Vecchio continente. Dopo i dati macroeconomici dagli Stati Uniti, in particolare i posti di lavoro creati a luglio e il tasso di disoccupazione entrambi oltre le attese, e l'...Milano lievita dell'1,21% alle 16.00 e scambia in utile a 25.976,05 punti.Piazza Affari prosegue nella sua corsa e si dimostra di gran lunga la Borsa meglio intonata del Vecchio continente. (ANSA) ...