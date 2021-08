Borsa: Europa cauta attende la disoccupazione Usa (Di venerdì 6 agosto 2021) Le Borse europee si mostrano caute nell'ultima seduta della settimana. L'attenzione degli investitori è rivolta ai dati sulla disoccupazione in Usa mentre restano i timori per la recrudescenza dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Le Borse europee si mostrano caute nell'ultima seduta della settimana. L'attenzione degli investitori è rivolta ai dati sullain Usa mentre restano i timori per la recrudescenza dei ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa cauta attende la disoccupazione Usa: Su listini pesano energia e utility. Poco mosso euro sul dollaro - DividendProfit : Borsa: Europa apre in ordine sparso, attesa per dati Usa – Economia - 24ORERadiocor : Borsa: Europa attende disoccupazione Usa e parte poco mossa, ok Pirelli (RCO) @sole24ore - ansa_economia : Borsa: l'Europa chiude in rialzo, piatta Londra (-0,05%). Parigi e Madrid (+0,5%%), Francoforte (+0,3%) #ANSA - ansa_economia : Borsa: meglio l'Europa, salvo Londra, bene molte banche. Auto in ordine sparso, guadagni per i petroliferi #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: Europa cauta attende la disoccupazione Usa Le Borse europee si mostrano caute nell'ultima seduta della settimana. L'attenzione degli investitori è rivolta ai dati sulla disoccupazione in Usa mentre restano i timori per la recrudescenza dei ...

Borsa: Europa apre in ordine sparso, attesa per dati Usa Le Borse europee aprono in ordine sparso in attesa dei dati del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Tra gli investitori restano i timori per gli effetti dei contagi della variante delta del ...

Borsa: Europa migliora dopo il bollettino Bce, Milano +0,25% Agenzia ANSA Datalogic in forte ribasso: guidance 2021 deludente Datalogic -5,1% in forte ribasso nonostante il primo semestre chiuso con ricavi a +26,7% a/a, margine EBITDA Adjusted al 16% (8% in anno fa) e risultato netto a +23,5 milioni di euro (sostanzialmente ...

Minibond pugliesi per altri 35 milioni di euro. In un anno emissioni per 87 milioni I minibond promossi dalla Regione Puglia continuano ad attrarre le imprese che stanno toccando con mano obiettivi di crescita inaspettati in uno scenario di crisi come quello attuale. Le ultime due em ...

Le Borse europee si mostrano caute nell'ultima seduta della settimana. L'attenzione degli investitori è rivolta ai dati sulla disoccupazione in Usa mentre restano i timori per la recrudescenza dei ...Le Borse europee aprono in ordine sparso in attesa dei dati del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Tra gli investitori restano i timori per gli effetti dei contagi della variante delta del ...Datalogic -5,1% in forte ribasso nonostante il primo semestre chiuso con ricavi a +26,7% a/a, margine EBITDA Adjusted al 16% (8% in anno fa) e risultato netto a +23,5 milioni di euro (sostanzialmente ...I minibond promossi dalla Regione Puglia continuano ad attrarre le imprese che stanno toccando con mano obiettivi di crescita inaspettati in uno scenario di crisi come quello attuale. Le ultime due em ...