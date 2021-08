Bonito | incidente sul lavoro | 25enne in ospedale

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) –sul. È accaduto nel primo pomeriggio nel deposito di un’impresa termoidraulica di: undel luogo, è rimasto ferito a seguito dello scoppio di una bomboletta di gas per ricarica di condizionatori. Prontamente soccorso, è stato trasportato all’“Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino per un trauma alla mano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. Accertamenti in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

