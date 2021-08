Bolsonaro come Trump: dalla guerra al sistema di voto alle indagini, cosa sta succedendo in Brasile (Di venerdì 6 agosto 2021) Mentre si apre l’indagine per le dichiarazioni false sui brogli insiti nel sistema elettorale brasiliano, Bolsonaro adotta il metodo-Trump in vista delle elezioni. La lotta contro il voto elettronico, però, potrebbe costargli cara Si avvicinano sempre di più le presidenziali brasiliane, che hanno come death line il 2022. Uno scontro aperto quello che si prospetta nel vasto paese sudamericano, e che potrebbe rivelarsi una partita tutt’altro che facile per l’attuale presidente in carica Bolsonaro. Il “Mito”, come lo chiamano i suoi sostenitori, non sta ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 6 agosto 2021) Mentre si apre l’indagine per le dichiarazioni false sui brogli insiti nelelettorale brasiliano,adotta il metodo-in vista delle elezioni. La lotta contro ilelettronico, però, potrebbe costargli cara Si avvicinano sempre di più le presidenziali brasiliane, che hannodeath line il 2022. Uno scontro aperto quello che si prospetta nel vasto paese sudamericano, e che potrebbe rivelarsi una partita tutt’altro che facile per l’attuale presidente in carica. Il “Mito”,lo chiamano i suoi sostenitori, non sta ...

zanabausfabius : @FratellidItalia ??? I criminali protetti dallo Stato? Come in Brasile ,i piromani protetti dalle mafie governative… - p64389000hamdf : RT @monster_chonja: oggi sul piccolo articolo agiografico su questo pezzo di merda, che facendo parte del governo bolsonaro è corresponsabi… - monster_chonja : oggi sul piccolo articolo agiografico su questo pezzo di merda, che facendo parte del governo bolsonaro è correspon… - dinuovonessuno : @LuciusLovell Infatti intendevo proprio i fan di Bolsonaro. È stato eletto presidente, quindi magari le tante perso… - paoloscollo : Brasile, la Corte suprema contro Bolsonaro: che accuse! Lui: 'Non mi intimidite' -