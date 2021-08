Bologna, Medel: «E’ il momento giusto per tornare al Boca» (Di venerdì 6 agosto 2021) Gary Medel, centrocampista cileno in forza al Bologna, ha lasciato aperta la porta ad un suo ritorno in Argentina Intervistato dai media ufficiali del Boca Juniors, in occasione del derby con il River Plate, il centrocampista Gary Medel ha aperto alla possibilità di un ritorno in Argentina: «Il momento giusto per tornare al Boca sarebbe ora. Ho già 34 anni e non so quanto potrò giocare ancora. L’anno scorso è stato complicato per i molti infortuni ma ho giocato la Copa America e ora mi sento bene, mi sento in ottima forma». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Gary, centrocampista cileno in forza al, ha lasciato aperta la porta ad un suo ritorno in Argentina Intervistato dai media ufficiali delJuniors, in occasione del derby con il River Plate, il centrocampista Garyha aperto alla possibilità di un ritorno in Argentina: «Ilperalsarebbe ora. Ho già 34 anni e non so quanto potrò giocare ancora. L’anno scorso è stato complicato per i molti infortuni ma ho giocato la Copa America e ora mi sento bene, mi sento in ottima forma». L'articolo proviene da ...

