Bollettino | oggi in Italia 6 599 casi e 24 morti Sicilia ancora prima per contagi

Advertising

SkyTG24 : Covid, news. Green pass, da oggi scatta obbligo per bar, palestre cinema ed eventi. LIVE - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 agosto: 6.599 nuovi casi e 24 morti - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - Filo2385Filippo : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, 664 nuovi casi su 39.651 tamponi processati - ilsussidiario : #Bollettino di #MinisteroSalute con i #dati di #coronavirus di oggi 6 Agosto 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino oggi

Covid Lazio. Ildel 6 agosto.si registrano 762 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+218), 2 decessi, compresi i recuperi ( - 4) i ricoverati sono 397 (+5), le terapie intensive sono 54 (+1). I ...Covid, ildiin Italia: il dato dei ricoveri In Italia sono 104.685 gli attualmente positivi al Covid, con un incremento di 3.639 rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi ...L’acqua non è potabile ma ne è consentito l’utilizzo per lavare la verdura, ortaggi, frutta, per l’igiene personale e della casa. L’Amap indica le modalità di utilizzo dell’acqua in uscita del serbato ...Il tasso di positività covid in Italia scende al 2,7 per cento, le vittime sono 24 Leggermente migliori i dati del contagio covid in Italia oggi. Sono 6.599 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle u ...