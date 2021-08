Bollettino economico della BCE | forte ripresa nel terzo trimestre

(Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo il consiglio direttivoBce, siamo entrati in una fase dieconomica duratura che continuerà a patto che l’emergenza sanitaria non si ripresenti La Banca centrale Europea ha pubblicato un nuovoin cui analizza l’andamento dell’economia dell’area euro. Un report importante, che arriva a monitorare una situazione molto difficile per quasi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ildella Bce così ribadisce che i venti di rialzo dei tassi non soffiano sui cieli d'Europa. E così, confortati dalle colombe di Francoforte, in fiero contrasto con i vicini di ...La Bce, nel suo, diffuso ieri prevede 'una forte crescita nel terzo trimestre' per l'economia europea, grazie all'andamento 'molto positivo nel settore manifatturiero'. Certo, c'è qualche timore ...Secondo il consiglio direttivo della Bce, siamo entrati in una fase di ripresa economica duratura che continuerà a patto che l'emergenza sanitaria non si ripresenti.L'economia europea sta recuperando, ma l'Italia non può accontentarsi di tornare ai livelli pre-Covid: ha un forte gap da recuperare ...