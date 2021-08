Bollettino Covid 5 agosto | ieri 7 230 contagi e 27 morti Terapie intensive in crescita | boom di contagi in Sardegna

Advertising

repubblica : Covid, il bollettino di oggi 5 agosto: 7.230 nuovi casi e 27 decessi - bizcommunityit : Covid in Emilia Romagna, il bollettino di oggi 5 agosto 2021: nuova impennata dei contagi - drsmoda : RT @SkyTG24: “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento sociale e mentale… - CesnaBlancic08 : RT @SkyTG24: “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento sociale e mentale… - lifestyleblogit : Covid oggi Piemonte, 259 contagi: bollettino 5 agosto - -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Poi ildi guerra della variante Delta con conseguenti testimonianze di persone pentite ... cioè quello di pensare di poter sopravvivere alsenza vaccinarsi. Non c'è nulla di nuovo . ...PIEMONTE - Sono 259 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 5 agosto 2021, secondo i dati deldella regione. Nessun decesso di persona positiva al test del- 19 è stato comunicato ...Sì al green pass per scuola e trasporti, fumata nera invece per il lavoro. Il consiglio dei ministri di ieri ha registrato l'impasse del governo sulla previsione obbligo di certificazione per i lavora ...RIETI - Sfiora le 160 unità, la curva dei contagi nel Reatino, dove la pandemia continua a spingere in alto il numero delle positività. Con altre 11 persone affette da ...