Bollettino 6 agosto: tasso di positività al 2,7%. In Germania (senza effetto Euro 2020) +400% casi (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 6.599 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 6 agosto 2021 secondo i dati, regione per regione, del Bollettino della Protezione Civile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 244.657 tamponi con un tasso positività al 2,7%. Sono 40 in più i ricoverati con sintomi, 2.449 in totale. Nove in più le terapie intensive occupate per un totale di 277.In Germania in un mese casi quadruplicatiDa Berlino arrivano notizie che vanno in controtendenza. Nonostante non abbiano avuto gli assembramenti italiani, provocati dai ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 6.599 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 62021 secondo i dati, regione per regione, deldella Protezione Civile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 244.657 tamponi con unal 2,7%. Sono 40 in più i ricoverati con sintomi, 2.449 in totale. Nove in più le terapie intensive occupate per un totale di 277.Inin un mesequadruplicatiDa Berlino arrivano notizie che vanno in controtendenza. Nonostante non abbiano avuto gli assembramenti italiani, provocati dai ...

