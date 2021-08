Bobbio Film Festival di Bellocchio | dedicato a biografia

(Di venerdì 6 agosto 2021) Dal 21 al 28 Agosto torna nel cuore della Valtrebbia il '', nato nel 1995 per iniziativa del regista Marco, nativo del borgo collinare e molto legato al suo paese. La ...

Dal 21 al 28 Agosto torna nel cuore della Valtrebbia il 'Festival', nato nel 1995 per iniziativa del regista Marco Bellocchio, nativo del borgo collinare e molto legato al suo paese. La 25esima edizione si aprirà con 'Marx può aspettare', il ...Presso la piscina di Perino viene proiettato venerdì sera ilLittle Miss Sunshine . ... Ricco programma di eventi a: giovedì sera nel Chiostro della Basilica il concerto 'Follie strumentali'...Dal 21 al 28 Agosto torna nel cuore della Valtrebbia il 'Bobbio film Festival', nato nel 1995 per iniziativa del regista Marco Bellocchio, nativo del borgo collinare e molto legato al suo paese. (ANSA ...Sale a Bobbio l’Appennino Festival che, dopo il successo della tappa a Rivergaro, sale più su in Val Trebbia. Stavolta approda a Bobbio, dove mercoledì 4 ...