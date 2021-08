Binotto | Leclerc e Sainz la miglior coppia di piloti del Mondiale | ci daranno soddisfazioni

(Di venerdì 6 agosto 2021) L'annus horribilis del 2020 è alle spalle, ed il presente è sicuramente meno drammatico rispetto alla passata stagione. In attesa del cambio regolamentare del 2022, che per la Ferrari sarà un po' come ...

... che per la Ferrari sarà un po' come l'anno della verità, Mattiapuò dirsi soddisfatto del ... Valentino Rossi e le 4 ruote: dai rally al GT e quel richiamo della Ferrari, un talento che ...Sulla quale Mattiasi è espresso in maniera positiva nei confronti del duo Ferrari composto da Charlese Carlos Sainz. Il team principal del Cavallino ha infatti esternato tutta la ...Il team principal del Cavallino ha speso delle belle parole per la sua coppia di piloti, ritenendola la migliore in griglia ed una garanzia per il futuro ...Il team principal Ferrari è soddisfatto di Leclerc e Sainz: grazie ai loro punti, la Ferrari è terza tra i costruttori alla pausa estiva ...