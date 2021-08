Bimba uccisa a 8 mesi: il dramma della piccola Jolanda nelle motivazioni della condanna ai genitori (Di venerdì 6 agosto 2021) Pochi mesi fa, la Corte d’Assise di Salerno ha condannato i genitori della piccola Jolanda Passariello, la Bimba di 8 mesi trovata senza vita – nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2019 – nella sua abitazione di Sant’Egidio del Monte Albino. Oggi emergono le motivazioni con cui i giudici hanno concluso il primo grado di giudizio a carico di Giuseppe Passariello e Immacolata Monti, padre e madre della minore rispettivamente condannati alla pena dell’ergastolo e a 24 anni ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Pochifa, la Corte d’Assise di Salerno hato iPassariello, ladi 8trovata senza vita – nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2019 – nella sua abitazione di Sant’Egidio del Monte Albino. Oggi emergono lecon cui i giudici hanno concluso il primo grado di giudizio a carico di Giuseppe Passariello e Immacolata Monti, padre e madreminore rispettivamenteti alla pena dell’ergastolo e a 24 anni ...

