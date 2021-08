Biden esulta, creati oltre 4 milioni di posti di lavoro (Di venerdì 6 agosto 2021) "oltre 4 milioni di posti lavoro creati da quando sono in carica. E' un risultato storico e la prova che il nostro piano per l'economia sta funzionando": così esulta su Twitter il presidente americano ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) "dida quando sono in carica. E' un risultato storico e la prova che il nostro piano per l'economia sta funzionando": cosìsu Twitter il presidente americano ...

Advertising

iconanews : Biden esulta, creati oltre 4 milioni di posti di lavoro - francirisso : RT @TgLa7: Oltre 4 milioni di posti lavoro creati da quando sono in carica. E' un risultato storico e la prova che il nostro piano per l'ec… - SchiffGiulio : RT @TgLa7: Oltre 4 milioni di posti lavoro creati da quando sono in carica. E' un risultato storico e la prova che il nostro piano per l'ec… - TgLa7 : Oltre 4 milioni di posti lavoro creati da quando sono in carica. E' un risultato storico e la prova che il nostro p… -