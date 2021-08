Bianchi “Al lavoro da mesi per ripresa scuola, stanziati oltre 2 mld” (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Ministero è al lavoro da mesi per la ripartenza di settembre. Da febbraio abbiamo sempre guardato a questo obiettivo e ci siamo impegnati costantemente per raggiungerlo, in collaborazione anche con le Regioni e gli Enti locali, che ringrazio. Abbiamo stanziato oltre 2 miliardi per il rientro in sicurezza, compresi 270 milioni per l’edilizia scolastica leggera e l’affitto di spazi ulteriori per la didattica. Fondi che distribuiremo, per la prima volta, tenendo conto in via prioritaria della quantità di alunni presenti sui territori e delle classi numerose”. Lo ha detto Patrizio Bianchi, ministro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Ministero è aldaper la ripartenza di settembre. Da febbraio abbiamo sempre guardato a questo obiettivo e ci siamo impegnati costantemente per raggiungerlo, in collaborazione anche con le Regioni e gli Enti locali, che ringrazio. Abbiamo stanziato2 miliardi per il rientro in sicurezza, compresi 270 milioni per l’edilizia scolastica leggera e l’affitto di spazi ulteriori per la didattica. Fondi che distribuiremo, per la prima volta, tenendo conto in via prioritaria della quantità di alunni presenti sui territori e delle classi numerose”. Lo ha detto Patrizio, ministro ...

