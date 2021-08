Bendaggio aromatico | cos’è e perché funziona anche last minute

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ne sono addicted Julia Roberts e Gwyneth Paltrow. I bendaggi estetici sono un trattamento sempre più richiesto non solo da chi desidera eliminare i fastidiosi inestetismi della pelle, come cellulite e buccia d’arancia, ma anche da chi ha problemi alle gambe e alla circolazione. Si tratta di strisce di tessuto elasticizzato, solitamente di cotone naturale, applicate su alcune zone o su tutto il corpo. I bendaggi possono essere stesi sulla pelle pulita e asciutta o possono essere imbevuti di specifiche sostanze naturali, che permettono alla pelle di assorbire preziosi principi attivi. I bendaggi neutri, privi dell’aggiunta di prodotti ad hoc, sono utili per eliminare le tossine e le impurità della pelle. Quelli imbevuti, invece, possono essere rassodanti, disintossicanti, riducenti e contrastanti la cellulite. Le sostanze nutritive utilizzate variano a seconda dell’obiettivo che il trattamento deve raggiungere. In questo particolare momento storico, nel quale sull’estate investiamo tantissimo in relax perduto durante il lockdown, perfetto prima di andare vacanza è il bendaggio aromatico, coccola di benessere da concedersi last minute. Dei suoi benefici e perché funziona agendo su mente e corpo allo stesso tempo, ne abbiamo parlato con Elisabetta Trezzi, Spa Manager The Eden Spa presso l’Hotel Eden alle spalle di Via Veneto a Roma.