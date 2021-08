Belotti, arriva la nuova proposta di rinnovo del Torino (Di venerdì 6 agosto 2021) La dirigenza granata ha offerto un quadriennale da 3,3 milioni a stagione più bonus per il rinnovo del contratto di Andrea Belotti. Secondo quanto riportato da Sky Sport la risposta del calciatore sarebbe stata ancora una volta negativa. Le parti continuano a lavorare e discutere per trovare un accordo con l’attuale capitano del Torino. A breve arriverà la decisone ufficiale del club, guidato dal presidente Urbano Cairo, e la risposta definitiva del calciatore. Si attendono sviluppi. LEGGI ANCHE: Messi, scelta la nuova squadra L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) La dirigenza granata ha offerto un quadriennale da 3,3 milioni a stagione più bonus per ildel contratto di Andrea. Secondo quanto riportato da Sky Sport la risposta del calciatore sarebbe stata ancora una volta negativa. Le parti continuano a lavorare e discutere per trovare un accordo con l’attuale capitano del. A breve arriverà la decisone ufficiale del club, guidato dal presidente Urbano Cairo, e la risposta definitiva del calciatore. Si attendono sviluppi. LEGGI ANCHE: Messi, scelta lasquadra L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

marinabeccuti : Toro, nuova proposta di rinnovo a Belotti: arriva la risposta - Torinogranatait : Toro, nuova proposta di rinnovo a Belotti: arriva la risposta - Parliamotutto : RT @calciomercatoit: ?? #calciomercato #Torino, arriva l'offerta per il rinnovo di #Belotti. L'attaccante non è ancora convinto https://t.c… - Lebron24320071 : @LandiaInter @marifcinter eh, - calciomercatoit : ?? #calciomercato #Torino, arriva l'offerta per il rinnovo di #Belotti. L'attaccante non è ancora convinto -