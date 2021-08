Belen Rodriguez "linciata" per questa foto di sua figlia: il dettaglio che scatena i fessi | Guarda (Di venerdì 6 agosto 2021) I soliti noti passano all'attacco. Di chi? Di Belen Rodriguez. Già, perché la meravigliosa showgirl argentina, come saprete, è madre da meno di un mese di Lune Marì, la figlia che ha avuto con Antonino Spinalbese. E la Rodriguez racconta questi suoi primi giorni da mamma-bis, ovviamente sui social, laddove ha postato la tenerissima fotografia che potete vedere qui in calce. Nell'immagine, ecco la piccolissima Luna Marì dormire profondamente nel suo lettino. Un toccante scatto in bianco e nero che ritrae la piccolina con una manina sulla bocca e la testa sotto al cuscino. Molti fa commentano ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) I soliti noti passano all'attacco. Di chi? Di. Già, perché la meravigliosa showgirl argentina, come saprete, è madre da meno di un mese di Lune Marì, lache ha avuto con Antonino Spinalbese. E laracconta questi suoi primi giorni da mamma-bis, ovviamente sui social, laddove ha postato la tenerissimagrafia che potete vedere qui in calce. Nell'immagine, ecco la piccolissima Luna Marì dormire profondamente nel suo lettino. Un toccante scatto in bianco e nero che ritrae la piccolina con una manina sulla bocca e la testa sotto al cuscino. Molti fa commentano ...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez, solo il bacio non basta, “Voglio di più..”: insaziabile – VIDEO - infoitcultura : Belen Rodriguez, prima e dopo la chirurgia estetica: Non crederete ai vostri occhi - infoitcultura : Belen Rodriguez incapace di prendersi una pausa? Costanzo: “Non è giusto…” - infoitcultura : Belen Rodriguez, nessuna pausa per la maternità?/ Maurizio Costanzo la difende - infoitcultura : Belen Rodriguez: “Mi fai emozionare”. La sorpresa di Antonino Spinalbese -