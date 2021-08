Beautiful anticipazioni: Sally paga le conseguenze delle sue azioni (Di venerdì 6 agosto 2021) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 7 agosto 2021? Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5 in onda come sempre alle 13,40. Nessuna pausa estiva al momento per Beautiful che continua ad andare in onda e allora non potevano mancare le nostre anticipazioni con le ultimissime news per voi. In questi giorni abbiamo iniziato a conoscere un nuovo personaggio che presto diventerà protagonista. Parliamo del dottor Finnegan che si avvicinerà molto a Steffy. Tra i due ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 agosto 2021) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 7 agosto 2021? Non potevano mancare le nostreche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5 in onda come sempre alle 13,40. Nessuna pausa estiva al momento perche continua ad andare in onda e allora non potevano mancare le nostrecon le ultimissime news per voi. In questi giorni abbiamo iniziato a conoscere un nuovo personaggio che presto diventerà protagonista. Parliamo del dottor Finnegan che si avvicinerà molto a Steffy. Tra i due ci ...

