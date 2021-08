Beach volley | Olimpiadi Tokyo | le americane Ross Klineman dominano la finale e conquistano la medaglia d’oro

(Di venerdì 6 agosto 2021) LeApriled Alixsono le nuove campionesse olimpiche di. Nel torneo femminile alledila coppia statunitense ha sconfitto inquella australiana (Artacho/Clancy) in due set con il punteggio di 21-15 21-16. Si tratta del quarto oro a stelle e strisce tra le donne nella storia dei Giochi Olimpici dopo i tre consecutivi conquistati da May/Walsh ad Atene, Pechino e Londra. Dal 2-2 iniziale, levincono cinque punti consecutivi. E’ già un break decisivo per ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Quarti di finale ?????? ?? ItalBasket ? ?? ItalVolley ?? ? ?? ItalVolley ?? ? ????? Settebello ? ?? Beach Volley (Lupo/… - Eurosport_IT : ?? Volevamo solo informarvi che Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno fatto il punto del torneo Olimpico di beach volle… - Coninews : CHE FORZA RAGAZZIIIIII! ?? I vice campioni olimpici Paolo #Nicolai e Daniele #Lupo battono 2-0 la coppia polacca Br… - sportface2016 : #Tokyo2020, #beachvolley femminile: oro agli Stati Uniti, Australia k.o. in finale - RSIsport : ???????? Joana Heidrich e Anouk Vergé-Dépré hanno conquistato la prima, storica medaglia svizzera nel beach volley femm… -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

Batterie: K4 500 metri femminile, K4 500 metri maschile 03.00" Finale per il bronzo e finale per l'oro femminile 03.00 KARATE " Turni preliminari e ranking round: kata maschile. ...Giorno 14, ma in Giappone si è già alla diciassettesima giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 23 titoli in palio tra atletica,, calcio, boxe, ...Il torneo di beach volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stato vinto dalle statunitensi April Ross e Alix Klineman. K.o. l'Australia.Le americane April Ross ed Alix Klineman sono le nuove campionesse olimpiche di beach volley. Nel torneo femminile alle Olimpiadi di Tokyo la coppia statunitense ha sconfitto in finale quella australi ...