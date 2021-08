(Di venerdì 6 agosto 2021) Le americane Aprile Alixhanno vinto il torneo olimpico dibattendo 2 - 0 in finale (21 - 15 21 - 16) le australiane Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy. Bronzo per ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Quarti di finale ?????? ?? ItalBasket ? ?? ItalVolley ?? ? ?? ItalVolley ?? ? ????? Settebello ? ?? Beach Volley (Lupo/… - Eurosport_IT : ?? Volevamo solo informarvi che Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno fatto il punto del torneo Olimpico di beach volle… - Coninews : CHE FORZA RAGAZZIIIIII! ?? I vice campioni olimpici Paolo #Nicolai e Daniele #Lupo battono 2-0 la coppia polacca Br… - AntonioCivile : RT @RSIsport: ???????? Joana Heidrich e Anouk Vergé-Dépré hanno conquistato la prima, storica medaglia svizzera nel beach volley femminile. Nel… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Beach volley donne, oro alla coppia Usa Klineman-Ross -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

Le americane April Ross e Alix Klineman hanno vinto il torneo olimpico dibattendo 2 - 0 in finale (21 - 15 21 - 16) le australiane Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy. Bronzo per le svizzere Anouk Verge - Depre e Joana Heidrich, che hanno sconfitto le ...Ore 5.20FEMMINILE, ORO AGLI USA Senza storia la finale difemminile: le americane April Ross e Alix Klineman sconfitto 2 - 0 in finale (21 - 15, 21 - 16) le australiane ...Le americane April Ross e Alix Klineman hanno vinto il torneo olimpico di beach volley battendo 2-0 in finale (21-15 21-16) le australiane Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy. Bronzo per ...Campione del mondo ed Europeo in carica, argento olimpico 5 anni fa, la Serbia si deve inchinare agli Stati Uniti che pur dovevano ancora rinunciare a Thompson (infortunata) e che avevano appena recup ...