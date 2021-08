Battlefield 2042 verso un futuro tra battle royale e free-to-play?

(Di venerdì 6 agosto 2021)presumibilmente riceverà una modalitàlungo la strada, come ha suggerito Electronic Arts. Durante la conference call relativa al primo trimestre dell'anno finanziario 2022, il CEO Andrew Wilson ha dichiarato cheè stato progettato per "guidare un profondo coinvolgimento a lungo termine" attrail suo modello di servizio live. Il suggerimento è chesarà supportato e aggiornato con nuovi contenuti da DICE per molti anni a ...

Advertising

ilmauro85 : @daddydalbert @Flaz444K Hai ragione, ti aspetto per battlefield 2042 - PCGamingit : Battlefield 2042 - I Requisiti di Sistema della Beta - - infoitscienza : Battlefield 2042 siamo agli sgoccioli: svelati i requisiti minimi richiesti e avviati i test a numero chiuso - Filippo0198 : RT @HDblog: Battlefield 2042: ufficiali i requisiti di sistema per i PC, minimi e consigliati - infoitscienza : Battlefield 2042, annunciato il film ufficiale (e l'uscita è vicina) -

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield 2042

Ma non solo: il gioco e le sue dimensioni assurde delle sue mappe sono state prese come esempio per. Infine, PUBG è disponibile gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass ...Dal 12 al 15 agosto sarà possibile provare per la prima volta, l'atteso nuovo capitolo dello shooter in prima persona sviluppato da DICE. Secondo VGC, cinque di queste sessioni di gioco avranno la durata di tre ore, ma ne è prevista anche una ...Battlefield 2042 presumibilmente riceverà una modalità battle royale lungo la strada, come ha suggerito Electronic Arts. Durante la conference call relativa al primo trimestre dell'anno finanziario 20 ...Dal 12 al 15 agosto sarà possibile provare per la prima volta Battlefield 2042, l'atteso nuovo capitolo dello shooter in prima persona sviluppato da DICE. Secondo VGC, cinque di queste sessioni di gio ...