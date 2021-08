Basket, Serie A 2021-2022: novità calendario asimmetrico. Virtus Bologna, debutto a Trento, per l’Olimpia Milano viaggio a Napoli (Di venerdì 6 agosto 2021) Con una nota ufficiale, la Lega Basket Serie A ha diramato la composizione ufficiale del calendario per l stagione cestistica 2021-2022, che vedrà la Virtus Segafredo Bolgona difendere uno scudetto atteso per ben vent’anni. Si parte, al netto degli anticipi, domenica 26 settembre, dopo la disputa della Supercoppa. Sia per le V nere che per la finalista, l’Olimpia Milano, debutti in trasferta: inizieranno l’una su un altro campo bianconero, quello di Trento, l’altra su quello della neopromossa GeVi Napoli, quel PalaBarbuto ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Con una nota ufficiale, la LegaA ha diramato la composizione ufficiale delper l stagione cestistica, che vedrà laSegafredo Bolgona difendere uno scudetto atteso per ben vent’anni. Si parte, al netto degli anticipi, domenica 26 settembre, dopo la disputa della Supercoppa. Sia per le V nere che per la finalista,, debutti in trasferta: inizieranno l’una su un altro campo bianconero, quello di, l’altra su quello della neopromossa GeVi, quel PalaBarbuto ...

