Basket, Olimpiadi Tokyo: Stati Uniti contro Francia, una finale tra storia e ricordi recenti (Di venerdì 6 agosto 2021) Team USA cercherà di tornare sul trono olimpico per la quarta volta consecutiva, e settima da quando sono i professionisti della NBA a scendere in campo, quando di scena, stanotte alle 4:30 italiane, troverà la Francia. La sfida è la stessa che si è avuta nella prima giornata del torneo a cinque cerchi per entrambe le formazioni: si è avuta la quarta sconfitta americana con i giocatori della massima lega professionistica impegnati in chiave olimpica dopo le tre del 2004 contro Porto Rico, Lituania e Argentina. Nel frattempo, per la Francia c’è stata due volte grandissima fatica nel passare sia i quarti che le semifinali: l’Italia ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Team USA cercherà di tornare sul trono olimpico per la quarta volta consecutiva, e settima da quando sono i professionisti della NBA a scendere in campo, quando di scena, stanotte alle 4:30 italiane, troverà la. La sfida è la stessa che si è avuta nella prima giornata del torneo a cinque cerchi per entrambe le formazioni: si è avuta la quarta sconfitta americana con i giocatori della massima lega professionistica impegnati in chiave olimpica dopo le tre del 2004Porto Rico, Lituania e Argentina. Nel frattempo, per lac’è stata due volte grandissima fatica nel passare sia i quarti che le semifinali: l’Italia ha ...

