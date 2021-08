Basket femminile, Olimpiadi Tokyo: gli Usa battono nettamente la Serbia e vanno in finale (Di venerdì 6 agosto 2021) È stato un match senza storia quello tra Stati Uniti e Serbia che valeva un posto nella finale del torneo femminile di Basket a Tokyo 2020. Troppo forti le americane che scavano il gap nel primo quarto, allungano nel secondo e poi devono solo controllare un match dominato dall’inizio alla fine. Due canestri serbi, intervallati però dalla tripla di Sue Bird, danno il via allo show, ma poi è subito solo USA. La Serbia è obbligata a commettere fallo in difesa e dalla lunetta le americane trovano i punti per andare sull’11-4. Faticano tantissimo le europee in attacco, mentre le americane ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) È stato un match senza storia quello tra Stati Uniti eche valeva un posto nelladel torneodi2020. Troppo forti le americane che scavano il gap nel primo quarto, allungano nel secondo e poi devono solo controllare un match dominato dall’inizio alla fine. Due canestri serbi, intervallati però dalla tripla di Sue Bird, danno il via allo show, ma poi è subito solo USA. Laè obbligata a commettere fallo in difesa e dalla lunetta le americane trovano i punti per andare sull’11-4. Faticano tantissimo le europee in attacco, mentre le americane ...

Advertising

Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Eh niente oggi non ha girato né basket né volley, speriamo domani con pallanuoto e volley femminile. #Tokyo2020 - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Oddio ci sarà da crepare di ansia tra Volley maschile e Basket maschile, così come domani con Volley femminile e Pallanuoto… - marcoazzi66 : @mon_gia Squadre a fine ciclo (pallanuoto e pallavolo maschili), a inizio ciclo (basket) e guidate secondo me così… - 1000Cuori : ?? Dal 19 agosto riparte la Virtus Segafredo femminile ?? - LivornoDaily : RT @MassimoLandi7: #Livorno #sport #basket #pallacanestro Basket femminile: il Jolly Acli Livorno ai nastri di partenza -