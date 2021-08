Barra | controlli dei Carabinieri | tre denunce e un arresto IL NOME

(Di venerdì 6 agosto 2021) Cronaca di Napoli: une trenell’ambito deia tappeto deinel quartiere. Non si ferma l’attività di presidio sul territorio deidel Comando Provinciale di Napoli che in queste ore hanno setacciato la periferia orientale della città con posti di controllo e perquisizioni. In campo i militari della

Advertising

Napolitanteam : Barra: controlli dei Carabinieri, un arresto e 3 denunce - - NapoliToday : #Cronaca #Barra Controlli a tappeto in tutto il quartiere: un arresto - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Spaccio a #Barra, finisce in carcere un 31enne condannato - -

Ultime Notizie dalla rete : Barra controlli

ilmattino.it

... che piazzerà Google Maps e la sua Dark Mode accanto aimultimediali, proprio come quello ... mentre l'altra che propone scorciatoie per ladi ricerca di Maps, con i luoghi frequentati ...Napoli,dei carabinieri: un arresto e tre denunce aL'uomo, un 73enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per esercizio di giochi d'azzardo e ricettazione ...Non si ferma l’attività di presidio sul territorio dei carabinieri del comando provinciale di Napoli che in queste ore hanno setacciato la periferia orientale della città ...Napoli. Spaccio di droga: arrestato 31enne deve scontare 28 mesi di carcere per spaccio. Controlli dei carabinieri nel quartiere Barra. Non si ferma l’attività di presidio sul territorio dei Carabinie ...