Barcellona | Laporta rivela le offerte ricevute da Messi

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il presidente delha detto di aver fatto il massimo per trattenerema non era sostenibile, ora inizierà una nuova era Il presidente delJoanha parlato in conferenza stampa del mancato rinnovo di Lionel. L’argentino lascia il. A lungo si è speculato di un suo addio. Specie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Glongari : Tensione alle stelle tra #Messi e il #Barcellona dopo che La Liga ha negato l’ok alla registrazione del nuovo contr… - corradone91 : #Laporta: 'Quando abbiamo preso in mano il #Barcellona, pensavamo che le perdite di bilancio sarebbero state intorn… - cn1926it : #Messi, #Laporta: 'Leo voleva restare, ma il #Barcellona è più importante' - PrimaCommunica2 : Calcio: l'addio di Lionel Messi dal Barcellona. Ecco perché nelle dichiarazioni di Laporta - Podman712 : RT @frailmari: La conferenza stampa di Laporta è incredibile. Spiegare con così tanta naturalezza che gli stipendi pesano il 110% delle en… -

scoppiato il caso legato al futuro di Lionel Messi. Questa volta davvero lontano dal anche dopo le parole di. Una notizia che ha sconvolto anche l'argentino Messi ©Getty Images Gli occhi del mondo del calcio sono tutti puntati a, lì dove è arrivato come ... Commenta per primo Durante la conferenza stampa convocata per questa mattina, il presidente del Barcellona , Joan Laporta , ha parlato dell'addio di Leo Messi : 'Due giorni fa ho capito che Leo non av ... Un addio che ha dell'incredibile. Un fulmine a ciel sereno. Messi non è più un calciatore del Barcellona. Ma nel calcio non è certo la prima volta che si consumano finali ...