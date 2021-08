Barbara D’Urso fa la corte alla regina della tv: la risposta è clamorosa – VIDEO (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel corso degli anni Barbara D’Urso ha avuto un’infinità di ospiti prestigiosi. In questo caso l’icona della televisione italiana le ha dato una risposta sconcertante. I suoi salotti televisivi sono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel corso degli anniha avuto un’infinità di ospiti prestigiosi. In questo caso l’iconatelevisione italiana le ha dato unasconcertante. I suoi salotti televisivi sono… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

riccardochic : barbara d’urso, 64 anni. è la preferita di dio. - rihannaewendy : @Queenma78581211 @CouchPotato7 C'è raz però gli altri sono il salotto di barbara d urso - Cleo_55 : @ChiaraBorzi @jeperego @paoloigna1 A proposito di regole, come avete fatto fino ad ora senza Barbara D'Urso che ins… - Kevin79897039 : RT @Droghiere: Genitori quando ero piccolo io: “ti sei fatto male? Ora ti do il resto!” Genitori nel 2021: “Ti sei fatto male? Non è colp… - StraNotizie : Mara Venier su Barbara d’Urso: “Dice che i politici scelgono lei, ma è perché io non posso averli”… -