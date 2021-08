Barbara De Rossi, quel terribile momento: “Cercava di bloccarmi” (Di venerdì 6 agosto 2021) Barbara De Rossi, amata e seguita attrice, qualche tempo fa ha deciso di rivelare quel terribile momento che ha vissuto sulla sua pelle. Barbara De Rossi, Fonte foto: GettyImagesAmatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione, Barbara De Rossi, qualche tempo fa, ha deciso di raccontare quel terribile momento: “Cercava di bloccarmi“. Come in tantissimi sicuramente ... Leggi su chenews (Di venerdì 6 agosto 2021)De, amata e seguita attrice, qualche tempo fa ha deciso di rivelareche ha vissuto sulla sua pelle.De, Fonte foto: GettyImagesAmatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,De, qualche tempo fa, ha deciso di raccontare: “di“. Come in tantissimi sicuramente ...

Advertising

SimoNetOnTheNet : Che donna seria e intelligente Barbara De Rossi Tanta stima #ilterzoindizio - SimoNetOnTheNet : Barbara De Rossi a me è sempre piaciuta, anche ad #amorecriminale #ilterzoindizio - Stegosauro : E' un piacere rivedere Barbara De Rossi, sia pur in replica. #ilterzoindizio - stay_umile : #ilterzoindizio Barbara De Rossi raccontami la vita - gg_bac : RT @playboyfilo: @gg_bac non ha ancora pagato il banner, reportatelo perchè è vergognoso e ci sono alcuni testimoni come barbara durso vale… -